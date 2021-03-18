النفط يهبط 7% بفعل تدهور توقعات كورونا في أوروبا

هوت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، متكبدة أكبر خسائرها ليوم واحد منذ الصيف الماضي بفعل المخاوف المتنامية من تزايد إصابات ”كوفيد-19“ في أوروبا، وصعود الدولار الأمريكي.

أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات مع ارتفاع حجم الإصابات، في حي تتباطأ برامج التطعيم بسبب القلق من الآثار الجانبية للقاح ”أسترازينيكا“، الذي كان مستخدما على نطاق واسع في أوروبا.

ولم يقتصر الأداء الضعيف على الخام، إذ فقد زيت التدفئة والبنزين أكثر من 5% في العقود الأمريكية الآجلة.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: ”كان التصور السائد في هذه السوق هو الأفضل لتعافي الطلب، شرع الجميع في الاحتفال بتوزيع اللقاحات والحد من القيود“.

وأشار إلى أنه ”الآن في أوروبا، كادت الأوضاع تخرج عن مسارها تمامًا، إغلاقات في بولندا وإضراب إيطاليا، وسط كل هذا الكلام والنظريات عن تعافي الطلب والذي رفع الأسعار“.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 4.72 دولار بما يعادل 6.9% ليتحدد سعر التسوية عند 63.28 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.60 دولار أو 7.1% ليغلق على 60 دولارًا للبرميل.

وكلا العقدين منخفض أكثر من 11% منذ الـ8 من شهر مارس/آذار الجاري، وموجة الخسائر المستمرة منذ 5 أيام هي الأطول لغرب تكساس منذُ شهر فبراير/شباط لعام 2020 ولبرنت منذُ شهر سبتمبر/أيلول لعام 2020، وتأتي عقب تكوين المضاربين مراكز دائنة في عقود، وخيارات الخام الأمريكي المتداولة ببورصة شيكاجو التجارية هي الأضخم منذُ عام 2018.