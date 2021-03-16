النفط ينخفض مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل زيادة المخزونات‎

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول -من بينها ألمانيا وفرنسا- تطعيمات للوقاية من فيروس كورونا.

ونزل خام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 68.39 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0433 بتوقيت غرينتش، وكان هبط 0.5% أمس الاثنين.

ونزل الخام الأمريكي 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3% في الجلسة السابقة.

وتعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح أسترازينكا بعد تقارير عن آثار جانبية محتملة على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول، إنه ليس لذلك صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة؛ ما يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.

وقوضت الجائحة الطلب على النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب موجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف عمليات التكرير واستغرقت عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.