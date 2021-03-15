بلومبيرغ: طفرة النفط الحالية قد تكون الأخيرة وعلى دول الخليج الاستفادة منها

انتعشت أسعار النفط بفضل تمديد خفض إنتاج ”أوبك +“، وزيادة الطلب، مع تعافي الاقتصادات من جائحة ”كورونا“، وبداية رد الفعل مع العرض، بعد عام من انخفاض الإنتاج وتراجع المخزون.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ إن هذه تعد أخبارا جيدة لمنتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن يجب مقاومة الإغراء وعدم مساواة هذا الارتفاع في الأسعار مع الارتفاعات المفاجئة في الماضي، الذي شهد ارتفاعا مفاجئا يعود إلى طفرات الماضي، ولا سيما ما يُسمى بـ ”العقد السحري“ بين عامي 2003 و 2014.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أنه ”حتى عند 70 دولارا للبرميل، فإن الأسعار الحالية لا تصل إلى نقاط التعادل المالي لمعظم دول الخليج، لافتة إلى أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات المالية كانت واسعة للغاية منذ عام 2015، إذ إن الانتعاش لن يغير الحقيقة الأساسية، التي مفادها بأن الحكومات بحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.

وأضافت الوكالة: أنه ”من المعلوم أن المملكة العربية السعودية، تراهن على أن المنافسة من النفط الصخري الأمريكي لن تشتعل من جديد؛ ما يعني أنه يمكنها التركيز على حصتها في السوق وبناء العلاقات مع العملاء الآسيويين الرئيسين، دون خوف من عودة الإنتاج الأمريكي، ويتطابق ذلك مع رؤية إدارة الرئيس الأمريكي بايدن“.

وتقول بلومبيرغ: ”نقترب من نقطة انعطاف للطاقة في الاقتصاد العالمي، إذ سيكون هناك بحلول عام 2030، وفرة في المعروض من النفط، وخيارات طاقة متجددة أكثر تنافسية، حتى مع تزايد حذر المستثمرين والمستهلكين من المنتجات كثيفة الكربون.

وترى الوكالة الأمريكية، أن مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال هو الوقت الذي تفشل فيه عائدات النفط في تلبية أهداف النمو للحكومات، مع تأثير غير مباشر على توقعات الوظائف للمواطنين، وبعبارة أخرى، إذا كانت هناك طفرة نفطية هذا العام، فقد تكون الأخيرة.

ورأت ”بلومبيرغ“ أنه ”على المدى القصير، في حال حافظت (أوبك +) على أعصابها، وحصلت السعودية على نصيب الأسد من تخفيضات الإنتاج، فإن أسعار النفط عند 70 دولارا للبرميل حتى عام 2021، ستخلق توقعات نمو محسنة كثيرا لدول الخليج“، إلا أنه ومع ذلك لن تكون الصورة متطابقة“.

وذكرت الوكالة: أن ”قطر، والبحرين، وسلطنة عمان؛ وهي من خارج (أوبك)، ستتمتع بفوائد زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار، ومع ذلك من غير المرجح أن تتجنب البحرين وسلطنة عمان العجز المالي هذا العام ، حتى مع إجراءات ضبط الميزانية الكبيرة المعمول بها، وتواجه السعودية والكويت -أيضا- عجزا مستمرا في موازنتيهما الماليتين.

ووفقا لوكالة ”بلومبيرغ“، ”سيؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار إلى زيادة الضغط من المواطنين -وحتى المغتربين – على الحكومات لتقديم الدعم المالي وتدابير التحفيز الوبائي، لافتة إلى أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات -حتى مع السماح بإجراء تخفيضات كبيرة خلال العام الماضي- ستستمر في تحديد المالية العامة لدول الخليج.

وأشارت الوكالة الأمريكية: إلى أنه ”على مدى ست السنوات الماضية، تم سد هذه الفجوة عن طريق الاقتراض، الذي لم يتباطأ حتى خلال عام 2020، مع زيادة الإصدارات الخليجية بنسبة 35٪ عن عام 2019.

وتقول ”بلومبيرغ“ بعد ذلك: ”سيكون من المفيد أن نرى كيف تستخدم دول مجلس التعاون الخليجي هذه الطفرة النفطية الأخيرة، لمتابعة أهداف السياسة الخارجية في جوارها المباشر، وإستراتيجيات التنمية التي تربط مستقبلها الاقتصادي، بنمو الأسواق الناشئة المكتظة بالسكان في أماكن أبعد.

وتساءلت: عن ”ماهية النتائج السياسية التي يمكن لدول الخليج أن تتوحد من خلالها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط؟ وكيف ستنتهي المنافسة على العملاء في الهند والصين؟

وألمحت: إلى أن ”الأمر قد يتطلب اغتنام الفرصة التي أوجدتها الطفرة لإبعاد الآخرين عن الساحة؛ ما يعني أن أعضاء (أوبك +) المهيمنين سيكرهون السماح بزيادة الإنتاج من دول، مثل: إيران، والعراق، وليبيا، وفنزويلا، أما السعوديون على وجه الخصوص، فسوف يستمرون في مقاومة إعادة تأهيل إيران اقتصاديا وسياسيا، على حد قولها.

ولفتت ”بلومبيرغ“: إلى أنه ”على المدى المتوسط​، ستكون القدرة على السيطرة على أسواق الطاقة، وليس النفط فقط، ضرورة إستراتيجية، وربما أفضل مكان لإعادة استثمار أي مكاسب غير متوقعة من دورة الصعود الحالية“.

وأشارت: إلى أنه ”بالنسبة للسعوديين، كان تنويع الطاقة يعني بناء قدرات التكرير في مواقع إستراتيجية، مثل الهند، والمصانع الكيماوية في تكساس، بالإضافة إلى تطوير أعمال الغاز الطبيعي المسال؛ كونها المحرك الأول في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر“.

وتتوقع ”بلومبيرغ“ أنه ستتم مضاعفة الأموال الذكية للاستثمارات الإستراتيجية في مستقبل ما بعد النفط وتخصيص بعض الإنفاق الحكومي المتزايد، لخلق فرص عمل فورية ودعم القطاع الخاص“.

وأشارت: إلى أن ”دول مجلس التعاون الخليجي الأصغر حجما، مع عدد أقل من المواطنين الحاصلين على الدعم، ستتمتع بميزة تنافسية في أسواق العمل، حيث ستكون أكثر قدرة على جذب العمّال الأجانب ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم، منوهة: إلى أن ”الإجراءات العقابية لتأميم القوى العاملة والجهود المبذولة لشركات الأذرع القوية لنقل مقارها، سوف تأتي بنتائج عكسية“.

وختمت ”بلومبيرغ“ تقريرها قائلة: إنه ”لطالما حددت الآثار المتتالية للطفرة النفطية في الخليج الصحة الاقتصادية للشرق الأوسط الأوسع، حيث أثّرت على كل شيء من المساعدات إلى التحويلات المالية والتدفقات الاستثمارية. لكن من المرجح أن يتم استخدام أي مكاسب غير متوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، لتعزيز مكاسب السياسة المحلية والنمو في أسواق الطاقة، ومعظمها في أفريقيا وآسيا“، لافتة: إلى أنه ”سيكون لديهم القليل من المال أو الطاقة لمساعدة الاقتصادات العربية المنكوبة، مثل: سوريا، ولبنان، وإنْ كانت هذه آخر طفرة للنفط، فإنها لن تجتاح المنطقة“.