اتفاق ألماني سعودي على التعاون في مجال الهيدروجين

اتفقت ألمانيا، اليوم الخميس، على التعاون مع السعودية في توليد الهيدروجين ومعالجته ونقله، حيث يُعامل كوقود أخضر عندما تُستخدم مصادر الطاقة المتجددة في إنتاجه.

وشرعت ألمانيا في جهود واسعة النطاق لاستغلال الهيدروجين كوقود غير ضار بالبيئة لحماية صناعاتها الرئيسية، بينما تحد من انبعاثات الكربون في اقتصادها لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ، لكن الموارد المحلية لن تكفي لتلبية الطلب الألماني على العنصر في المستقبل، مما يعني ضرورة إبرام شراكات لاستيراده من الخارج.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن إعلان النوايا الموقع مع السعودية يمهد لتعاون وثيق مع شريك دولي مهم.

وقال في بيان: ”بغية تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والنجاح في بلورة تحولنا صوب الطاقة المتجددة، تعتمد ألمانيا على استيراد الهيدروجين ذي التأثير المناخي المحايد“.

وقالت الوزارة إن البلدين يطمحان إلى العمل معا في مشاريع للهيدروجين، أحدها في مدينة نيوم السعودية.

ويُنتَج الهيدروجين الأخضر من الماء عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة.