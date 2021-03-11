اقتصاد

اتفاق ألماني سعودي على التعاون في م...
تاريخ النشر: 11 مارس 2021 20:02 GMT
تاريخ التحديث: 11 مارس 2021 21:14 GMT

اتفاق ألماني سعودي على التعاون في مجال الهيدروجين

اتفقت ألمانيا، اليوم الخميس، على التعاون مع السعودية في توليد الهيدروجين ومعالجته ونقله، حيث يُعامل كوقود أخضر عندما تُستخدم مصادر الطاقة المتجددة في إنتاجه.

+A -A
المصدر: رويترز

اتفقت ألمانيا، اليوم الخميس، على التعاون مع السعودية في توليد الهيدروجين ومعالجته ونقله، حيث يُعامل كوقود أخضر عندما تُستخدم مصادر الطاقة المتجددة في إنتاجه.

وشرعت ألمانيا في جهود واسعة النطاق لاستغلال الهيدروجين كوقود غير ضار بالبيئة لحماية صناعاتها الرئيسية، بينما تحد من انبعاثات الكربون في اقتصادها لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ، لكن الموارد المحلية لن تكفي لتلبية الطلب الألماني على العنصر في المستقبل، مما يعني ضرورة إبرام شراكات لاستيراده من الخارج.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن إعلان النوايا الموقع مع السعودية يمهد لتعاون وثيق مع شريك دولي مهم.

وقال في بيان: ”بغية تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والنجاح في بلورة تحولنا صوب الطاقة المتجددة، تعتمد ألمانيا على استيراد الهيدروجين ذي التأثير المناخي المحايد“.

وقالت الوزارة إن البلدين يطمحان إلى العمل معا في مشاريع للهيدروجين، أحدها في مدينة نيوم السعودية.

ويُنتَج الهيدروجين الأخضر من الماء عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play