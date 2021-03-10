بوتين: محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا ستبدأ العمل في 2023

وأدلى بوتين بتصريحاته خلال اتصال بالفيديو مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال مراسم وضع حجر الأساس لثالث مفاعل نووي في المحطة التي تشيدها شركة روساتوم الروسية المتخصصة في الطاقة النووية.

ويهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، إلى بناء أربعة مفاعلات في إقليم مرسين التركي المطل على البحر المتوسط. وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم، وسيتيح لتركيا الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وقال أردوغان خلال الاتصال: ”هدفنا هو العمل دون انبعاثات وإنتاج الطاقة في الوقت نفسه وإضافة الطاقة النووية التي لا تضر البيئة أبدا إلى سلة الطاقة الخاصة بنا“.

وأضاف أن ”تشييد محطة أكويو للطاقة النووية سيقدم مساهمات مهمة لأمن الطاقة في تركيا وسيعزز اقتصادها“.

وتريد تركيا، التي تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، الحد من اعتمادها على الغاز الذي تحصل عليه من روسيا بالأساس.

وأعلن أردوغان العام الماضي، اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود يملك مخزونات تقدر بنحو 405 مليارات متر مكعب.