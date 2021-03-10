اقتصاد

وزير مالية الكويت: ارتفاع إيرادات ا...
تاريخ النشر: 10 مارس 2021 14:42 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2021 14:48 GMT

وزير مالية الكويت: ارتفاع إيرادات النفط لا يغطي التزامات الميزانية‎

قال وزير المالية الكويتي اليوم الأربعاء إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية "ولا يؤجل أو يقلل من العزم"، لسن قوانين تهدف إلى

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المصدر: رويترز

قال وزير المالية الكويتي اليوم الأربعاء إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية ”ولا يؤجل أو يقلل من العزم“، لسن قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة.

وقال الوزير خليفة حمادة، في بيان، إن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022 يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط ”حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا“.

وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات ”لا تعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية“، من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71 % من إجمالي الإنفاق العام.

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