شركة كرواتية تعلن شراء حصة في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في مصر

قالت شركة ”آي.إن.إيه“ الكرواتية للنفط والغاز، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة من وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية لشراء حصة في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا نهر النيل.

وذكرت الشركة في بيان: ”حصلنا على موافقة لإبرام اتفاق مع فنترسال ديا التي تعمل بمنطقة امتياز شرق دمنهور. ستحصل (آي.إن.إيه) على حصة 20 % وفنترسال ديا على حصة 40 % وشيرون على الحصة الباقية 40 %“.

وامتياز التنقيب مدته ثلاثة أعوام، وفي حالة اكتشاف احتياطيات مجدية تجاريا سيجري منح ترخيص إنتاج مدته 20 عاما.

وتنشط ”آي.إن.إيه“ في مصر منذ نحو 30 عاما، وتعمل بالفعل كشريك في ثلاثة امتيازات، وتمتلك امتيازا بالكامل. ولها أنشطة أيضا في أنغولا إلى جانب كرواتيا ومصر.

ومجموعة الطاقة المجرية (إم.أو.إل) هي أكبر مساهم في ”آي.إن.إيه“، بحصة تبلغ حوالي 50 %، بينما تسيطر الحكومة الكرواتية على حصة تقارب الـ45 %.