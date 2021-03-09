3 سفن محملة بالإيثانول الأمريكي تتجه إلى الصين

قالت ثلاثة مصادر تجارية، إن ثلاث سفن تحمل الإيثانول غادرت ساحل الخليج الأمريكي متوجهة إلى الصين، في مؤشر على زيادة كبيرة في صادرات الوقود من الولايات المتحدة إلى ذلك البلد.

وقد تتجاوز الشحنات إجمالي الإيثانول الأمريكي الذي استوردته الصين العام الماضي، وهو تطور إيجابي لقطاع الإيثانول الأمريكي الذي شهد انخفاضا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا وحرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت المصادر الاثنين، إن سعة السفينة زهاء 30 ألف طن، بما يعادل نحو 240 ألف برميل من الإيثانول، لكن الحجم الدقيق لشحنات الوقود لم يتضح حتى الآن.

ولم يتضح -أيضا- متى ستصل الشحنات إلى الصين التي تشتري الإيثانول الأمريكي لمزجه بالبنزين. وقال مصدر: إن ناقلتين على الأقل غادرتا في نهاية فبراير/شباط.

وقال ثلاثة تجار في آسيا: إن من المتوقع إرسال مزيد من الشحنات إلى الصين خلال الأشهر المقبلة.