النفط يرتفع نحو 5% بفعل تمديد محتمل لخفض الإنتاج السعودي

ارتفعت أسعار النفط نحو 5%، اليوم الخميس، بفعل تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل/ نيسان، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليصات المعروض.

وبحلول الساعة 1557 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولار، بما يعادل 4.7% إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6%، مسجلًا 64.12 دولار.

وبدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعًا في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش للبت بسياسة الإنتاج.

وقال مصدر في أوبك+ لوكالة ”رويترز“، اليوم، إن السعودية تدرس تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل/ نيسان.

وقال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو:“إذا كانت تلك هي النتيجة، فما الذي أبعدها عن زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا التي كانت السوق تتوقعها قبل يومين فحسب، ولذا سيكون هنالك تغيير يفضي إلى انتعاش الأسعار ولو على المدى القصير على الأقل“.