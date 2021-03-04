وكالة: لافروف يزور الإمارات والسعودية وقطر لبحث التنسيق بشأن الطاقة‎

ذكرت وكالة إنترفاكس، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور الإمارات والسعودية وقطر، في الفترة من الثامن من مارس/ آذار إلى الثاني عشر من الشهر نفسه؛ لبحث التنسيق في أسواق الطاقة.

ولاحقا نشر الحساب الرسمي للخارجية الروسية خبر الزيارة المزمعة.