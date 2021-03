وكالة: لافروف يزور الإمارات والسعودية وقطر لبحث التنسيق بشأن الطاقة‎

ذكرت وكالة إنترفاكس، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور الإمارات والسعودية وقطر، في الفترة من الثامن من مارس/ آذار إلى الثاني عشر من الشهر نفسه؛ لبحث التنسيق في أسواق الطاقة.

ولاحقا نشر الحساب الرسمي للخارجية الروسية خبر الزيارة المزمعة.

💬#Zakharova Between March 8 and 12, Sergey #Lavrov will visit the #UAE🇦🇪, #SaudiArabia🇸🇦 and #Qatar🇶🇦. The agenda includes meetings and talks with these countries’ leaders and foreign ministers pic.twitter.com/Mk7zM76rhJ

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 4, 2021