اقتصاد

وكالة: لافروف يزور الإمارات والسعود...
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وكالة: لافروف يزور الإمارات والسعودية وقطر لبحث التنسيق بشأن الطاقة‎

ذكرت وكالة إنترفاكس، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور الإمارات والسعودية وقطر، في الفترة من الثامن من مارس/ آذار إلى الثاني عشر من

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المصدر: رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور الإمارات والسعودية وقطر، في الفترة من الثامن من مارس/ آذار إلى الثاني عشر من الشهر نفسه؛ لبحث التنسيق في أسواق الطاقة.

ولاحقا نشر الحساب الرسمي للخارجية الروسية خبر الزيارة المزمعة.

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