بلومبيرغ: ايران تتصل سرا بخمس مصافي نفط آسيوية استباقا لتخفيف العقوبات الأمريكية

كشفت وكالة بلومبيرغ أمس الأربعاء أن إيران أجرت اتصالات سرية مع خمس مصافي نفط آسيوية على الأقل، لقياس مدى اهتمامها بشراء نفطها، وذلك بالتزامن مع تكثيف مساعي تخفيف أو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

ووصفت الوكالة المعلومات التي نقلتها عن مطلعين على الأمر (رفضوا كشف هوياتهم) بأنها سرية.

وأفادت المصادر بأن الاتصالات التي أجرتها شركة النفط الوطنية الإيرانية مع خمس مصافٍ آسيوية على الأقل تناولت إمكانية إبرام صفقات إمداد إذا تم تخفيف العقوبات، وأن المحادثات مع هذه المصافي ما زالت أولية، دون مناقشة الأحجام أو الأسعار.

وكانت شحنات الخام الإيرانية قد تراجعت إلى حد كبير بعد أن شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات اعتبارا من منتصف عام 2018 وأنهى في العام الموالي الإعفاءات لبعض الدول.

ومع ذلك، استمرت بعض المصافي الصينية في أخذ بعض النفط، وقبل العقوبات كانت الصين والهند من أكبر مشتري النفط الإيراني في آسيا، تليهما كوريا الجنوبية واليابان.

وبلغت صادرات إيران حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في أوائل عام 2018.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد صادرت مؤخرا مليوني برميل من النفط الخام الإيراني على متن ناقلة يونانية، قائلة إن مالكها ادعى أن النفط جاء من العراق.