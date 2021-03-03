العاملون في قطاع النفط الليبي يخفضون الإنتاج احتجاجا على رفض زيادة رواتبهم

أعلن عاملون بقطاع النفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، خفض الإنتاج في كافة الحقول؛ احتجاجاً على رفض الجهات التنفيذية زيادة مرتبات العاملين بالقطاع.

وتوعدت النقابة العامة للنفط، في بيان، بالتصعيد بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ مطالبها، وقالت إنها تحيط الجهات المسؤولة علما بانتهاء المهلة الممنوحة لتنفيذ المطالب، لتبدأ مرحلة التصعيد والاعتصام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأوضحت النقابة أنها ستستثني من الاعتصام محطات توزيع الوقود والغاز، ومحطات توليد الكهرباء وما يتعلّق بالنواحي الحياتية بالمواطنين.

وأشارت إلى أن الحكومة مُلزمة بتقديم توضيحات لعمال النفط، حول عدم استجابتها وعدم الرد على مراسلات النقابة طيلة الفترة الماضية.

وحقق قطاع النفط مؤخراً قفزة في الإنتاج عقب توقف عمليات الإغلاق؛ جراء مطالبات بتوزيع عادل لثروته، واحتجاجاً على عدم صرف المرتبات.