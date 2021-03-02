أمين عام أوبك: آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام‎

قال أمين عام منظمة أوبك: إن المنظمة ترى أن آفاق سوق النفط العالمية إيجابية بشكل عام، وإن التأثير السلبي للضبابية من العام الماضي تواصل الانحسار.

وفي رسالة على تويتر اليوم الثلاثاء، نُقل عن محمد باركيندو، أمين عام المنظمة قوله، إن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي، ومتانة الطلب في آسيا عاملان مشجعان.

وتحدث باركيندو قبيل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتراجع اللجنة التوازنات بين العرض والطلب في سوق النفط وأيضا امتثال أعضاء المجموعة للتخفيضات المتفق عليها.

من جانبه قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب بفعل جائحة كوفيد-19 بقيود على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة.

ونقلت رويترز عن رئيس أوبك الدوري ديامانتينو أزيفيدو قوله: ”أسعار الخام مستقرة نسبيا… نرى قدرا من التوازن بين الطلب والعرض“.

وفي ذات السياق قال مندوب في أوبك ”يبدو الأمر جيدا وصحيا“، في إشارة إلى أحدث موازنة بين العرض والطلب لعام 2021، مستدركا: ”لكن لا تزال هناك بعض الأفكار لتوخي الحذر“.