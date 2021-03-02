أسعار النفط تهبط نتيجة مخاوف حيال زيادة إمدادات أوبك وتباطؤ الطلب الصيني

هبطت أسعار النفط أكثر من 1% الثلاثاء وسط توقعات بأن توافق ”أوبك“ على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الجاري؛ ما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني.

وتراجع خام برنت 80 سنتا؛ ما يوازي 1.3 في المئة إلى 62.89 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0754 بتوقيت غرينتش، بعدما فقد 1.1 في المئة في اليوم السابق. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا؛ ما يوازي 1.1 في المئة إلى 59.95 دولار للبرميل، وكان هبط أمس 1.4 في المئة.

ولامس الخامان أقل مستوياتهما في أكثر من ستة أيام مع استمرار الخسائر التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن سيكيورتيز، إن التوقعات بزيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في مجموعة أوبك+ إنتاج النفط من أبريل/ نيسان يدفع الأسعار للهبوط، مضيفا أن ”المخاوف من زيادة إمدادات أوبك+ وانتهاء خفض السعودية الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الشهر الجاري يضغط على أسعار النفط“.

وتجتمع أوبك+ يوم الخميس لبحث عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الخام للسوق.

وخلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج أوبك النفطي تراجع في فبراير/شباط إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهيا سبع زيادات شهرية متتالية.

وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، على الرغم من خطط لزيادته، وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى تقرير من إنترفاكس بناء على بيانات رسمية.