الوكالة الدولية للطاقة: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عادت للارتفاع

قالت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كانت قد انخفضت بنسبة 5.8% في 2020 عندما أبطأت جائحة كوفيد-19 النشاط الاقتصادي، لكنها عادت للارتفاع في نهاية العام وتتجه نحو المزيد من الارتفاع.

وقادت الاقتصادات الكبرى زيادة في ديسمبر/ كانون الأول عندما ارتفعت الانبعاثات بنسبة 2% عن مستواها في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوكالة في تقرير أن الصين، أكبر مصدر لغازات ظاهرة الاحتباس الحراري، كانت الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الانبعاثات العام الماضي بنسبة 0.8% عن مستوياتها في 2019.

وفي الهند، ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، زادت الانبعاثات عن مستوياتها في 2019 اعتبارا من سبتمبر/ أيلول الماضي مع زيادة النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة إن ”عودة انبعاثات الكربون العالمية للزيادة قرب نهاية العام الماضي تمثل تحذيرا قويا من أن الجهد المبذول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم ليس كافيا“، مضيفا ”إذا تأكدت التوقعات الراهنة للانتعاش الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي ظل غياب تغيرات سياسية كبيرة في الاقتصادات الكبرى في العالم، فإنه من المرجح أن ترتفع الانبعاثات العالمية في 2021“.