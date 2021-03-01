رئيس "بيكر هيوز": عودة التوازن إلى صناعة الطاقة في 2022

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، اليوم الاثنين، إن صناعة الطاقة بدأت بالفعل التعافي من واحد من أسوأ الأعوام في التاريخ الحديث، بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.

وأبلغ لورينزو سيمونيلي مؤتمر سيرا ويك الذي تنظمة آي اتش إس ماركت: ”بالنظر إلى معادلة العرض والطلب، فإننا نرى أنه سيكون هناك تعافٍ في 2021، وأن السوق ستشهد مزيدا من التوازن في 2022 .“

وتعرضت صناعة الطاقة لضربة شديدة من انهيار في الطلب على النفط في 2020؛ بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، مما أجبر المنتجين وشركات التكرير على تقليص الاستثمارات والإنتاج.

لكن سيمونيلي قال إنه مع توزيع اللقاحات، وبينما يظهر الاقتصاد العالمي بوادر على التعافي، فإن الاستثمارات في قطاع الطاقة من المرجح أن تعود بحلول 2022 .

وأضاف أن ”النفط والغاز سيظلان مصدرا أساسيا لتقديم الطاقة للعالم، خصوصا في الأجل القريب.“