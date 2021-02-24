أسعار النفط تهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، إذ تسبب الطقس المتجمد في الولايات الجنوبية في الحد من طلب مصافي التكرير التي أُجبرت على الإغلاق.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير شباط، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام انخفض 2.2 مليون برميل يوميا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 61.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت ثلاثة سنتات أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها أمس الثلاثاء.

لكن ”وانغ تاو“ المحلل الفني لدى رويترز، قال إن برنت ربما يرتفع إلى نطاق بين 66.45-66.97 دولار للبرميل مجددا، مثلما يشير نمط موجته وتحليلات للتوقعات.

وقال ”فيفيك دهار“ المحلل لدى بنك الكومنولث ”السؤال الأساسي هو ما مدى سرعة تعافي إمدادات النفط الأمريكية؟“.

ويبدو أن الإمدادات ستتعافى بوتيرة أسرع من المصافي، وسيتجاوز العرض الطلب في الأسابيع القليلة المقبلة، ما سيفرض ضغطا سلبيا على السوق.

وسينتظر المستثمرون تأكيدا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم بأن مخزونات الخام زادت الأسبوع الماضي، على الرغم من الضربة التي تلقاها إنتاج الخام الصخري في ظل موجة جليدية غير مسبوقة في الجنوب الأمريكي.

ويعتبر تراجع الأسعار بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 26 بالمئة لأعلى مستوى في 13 شهرا.

وأمس قفزت أسعار النفط ما يزيد عن دولار، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وانخفاض الإنتاج، حيث تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إن منتجي النفط الصخري في جنوب الولايات المتحدة قد يستغرقون ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف إنتاج ما يزيد عن مليوني برميل يوميا من الخام بسبب برودة الطقس، إذ يتباطأ التعافي بفعل خطوط الأنابيب المتجمدة وانقطاعات إمدادات الكهرباء.