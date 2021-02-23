فنزويلا ترسل وقود الطائرات إلى إيران مقابل البنزين

تقوم فنزويلا بإرسال شحنات من وقود الطائرات إلى إيران مقابل واردات من البنزين يحتاجها بشدة البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، وذلك في إطار اتفاق مقايضة توصلت إليه شركتا النفط المملوكتان للدولة في البلدين، وفق قول 3 مصادر مطلعة لوكالة ”رويترز“.

وتزيد إيران مساعداتها لفنزويلا، منذ العام الماضي، مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على كلا البلدين، وهو ما ألحق ضررًا بصادرات النفط من شركة ”بتروليوس دي فنزويلا“، وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وترسل إيران ناقلات مملوكة للدولة تحمل البنزين إلى فنزويلا،‭ ‬ومعدات، وقطع غيار، لمساعدة البلد العضو في منظمة أوبك على استئناف العمليات في مصافيه النفطية المتهالكة.

لكن البلدين قدما تفاصيل قليلة بشأن ما تحصل عليه إيران من فنزويلا مقابل تلك الشحنات.

وقال أحد المصادر إن الشركتين اتفقتا، العام الماضي، على مقايضة كاملة لوقود الطائرات الفنزويلي بالبنزين الإيراني.

وأضاف المصدر أن وقود الطائرات يتم شحنه في ناقلات إيرانية تنقل البنزين إلى فنزويلا من أجل تأمين تدفق بلا انقطاع من المنتجات المكررة، والاستفادة من ناقلات متاحة.