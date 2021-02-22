وكالة: خلاف سعودي روسي بشأن اتفاق إنتاج النفط

كشفت وكالة الإعلام الروسية، يوم الإثنين، وجود خلاف بين الرياض وموسكو بشأن اتفاق محتمل بين منتجي نفط ”أوبك+“ قد يخفف قيودا على الإمدادات، اعتبارا من نيسان/ أبريل المقبل، وذلك قبل اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه، أن ”ثمة بعض المخاوف استنادا إلى حقيقة أن موقف الرياض بشأن مصير الاتفاق لا يماثل موقف موسكو”.

وأضاف: ”السعوديون سيصرون على إبقاء الإنتاج عند المستوى الحالي، وسيدعون لنهج حذر في الاجتماع المقبل“.

وأبدى ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي دعمه لزيادة تدريجية في إنتاج النفط، في ظل تحسن الطلب ومع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19.

وتجتمع ”أوبك+“ لوضع السياسة، في الرابع من آذار/ مارس المقبل.

وبحسب ”رويترز“، فإن السؤالين الرئيسيين للمجموعة سيكونان حول ما إذا كانت السعودية ستتراجع عن خفض طوعي بمليون برميل يوميا، من المقرر أن ينتهي أجله الشهر القادم، وما إذا كان هناك مجال لزيادة إضافية للإمدادات من المجموعة ككل.

وارتفعت أسعار النفط، يوم الإثنين؛ بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي، بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة، بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.

وارتفع خام برنت 55 سنتا أو 0.9% إلى 63.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن زاد نحو 1% الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأمريكي 47 سنتا أو 0.8% إلى 59.71 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولارا في الربع الثاني، و75 في الربع الثالث.