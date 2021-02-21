اتفاق مصري فلسطيني لتطوير حقل غاز غزة

وقعت مصر وفلسطين اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد اقتصادي مصري برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية إلى رام الله، التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واستقبل الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غزة، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، وعن الجانب المصري وقع مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ورحب الرئيس الفلسطيني بالاتفاق قائلا ”نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، خاصة منتدى المتوسط للغاز، وهو شيء مهم جدا“.

وأضاف أن ”هناك قضايا أخرى كثيرة يسهم فيها أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، خاصة أننا نعيش هذه الأيام ملف الانتخابات الفلسطينية التي تجري حواراتها برعاية كريمة من الشقيقة مصر، وكذلك جهود مصر وإلى جانبها الأردن في عقد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وأهمية الاجتماعات الأمنية التي عقدت في مصر مؤخرا“.

وتابع الرئيس الفلسطيني ”نأمل أن يوفقنا الله في استكمال هذه الخطوة الهامة لكي تستفيد مصر وفلسطين من خيرات البحر المتوسط التي نعيش عليها منذ آلاف السنين“.



وأكد أهمية التعاون بين الجانبين الفلسطيني والمصري في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز الطبيعي والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي.