أول زيارة رسمية من 2016.. طارق الملا وزير البترول المصري يجري مباحثات في إسرائيل

يبحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، الذي وصل إسرائيل اليوم الأحد، دعم جهود منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم الدول السبع المؤسسة: ”مصر، وفلسطين، وإسرائيل، وقبرص، واليونان، والأردن، وإيطاليا“، بحسب بيان رسمي.

وسيجري طارق الملا، وهو أول وزير مصري يزور إسرائيل منذ 2016، مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ويوفال شتانينز، وزير الطاقة الإسرائيلي.

ومن المنتظر أن يزور الوزير المصري حقل ”لفيتان“ الإسرائيلي، لاستخراج الغاز من البحر قبالة الشواطئ الإسرائيلية، بحسب قناة ”i24news“ الإسرائيلية.

وكانت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، قد ذكرت في تقرير لها، أن الملا سيبحث مع مضيفيه في إسرائيل مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء في مصر، بالإضافة إلى ”تطوير حقول الغاز“.

🇮🇱🇪🇬#عاجل

أهلاً وسهلاً بوزير البترول والثروة المعدنية #المصري المهندس #طارق_الملا في إسرائيل ألوزير الملا وصل إلى إسرائيل في أول زيارة من نوعها في إطار التعاون بين إسرائيل و #مصر تلبية لدعوة نظيره @steinitz_yuval

سيلتقي برئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في مجال #الطاقة

🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/1xkqp45bO0 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 21, 2021

وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، فإن الزيارة تهدف لبلورة الرؤية المشتركة، والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز، في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ، بما يدعم جهود الدول الأعضاء في استثمار احتياطاتها من الغاز، واستخدام البنية التحتية المتاحة، الحالية والمستقبلية، من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

يذكر أنه في أكتوبر 2018، عُقدت في جزيرة كريت اليونانية قمة ثلاثية، جمعت الرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، وتم الاتفاق فيها على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز، ودول العبور شرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية، من الغاز بتلك الدول.

واجتمع 7 وزراء طاقة من منطقة شرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، في يناير 2019، كما شارك في الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي، وممثل المفوضية الأوروپية لشؤون الطاقة، وممثل للبنك الدولي، وتم التوصل إلى اتفاقية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، ووقّعت توتال وإني ونوڤتك وإكسون اتفاقيات لاستكشاف وإنتاج الغاز مع الحكومات المعنية.