"صدمة الإمدادات العالمية" ترفع النفط فوق حاجز 65 دولارا

تخطى خام برنت، اليوم الخميس، لفترة وجيزة 65 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام، بسبب ما وصفته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أنه ”صدمة الإمدادات العالمية“ التي أحدثها الطقس المتجمد الذي أضر بإنتاج النفط الأمريكي.

فقد أخرج الطقس أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط الأمريكي – حوالي 40% من إنتاج الخام – خارج السوق، وسط موجة باردة غير مسبوقة أدت إلى تجميد عمليات الآبار وإلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. في حين أن استهلاك البنزين انخفض أيضًا؛ لأن الظروف الجليدية تمنع العديد من الأمريكيين من الطرقات.

وقد أدَّت موجة الطقس البارد التي تجتاح ولاية تكساس الأمريكية إلى توفير فرص لمصافي التكرير في جميع أنحاء العالم لشحن الوقود إلى الولايات المتحدة، وجرى إغلاق معظم أنظمة خطوط أنابيب المنتجات المكرَّرة التابعة لـشركة ”اكسبلورر بايبلاين التي تربط مصافي ساحل الخليج الأمريكي بمنطقة شيكاغو بسبب موجة الطقس البارد.

وقد ساعدت صدمة الإمداد في سوق النفط العالمي بإحداث تغيير في تدفقات الطاقة، مع قيام التجار باقتناص ناقلات عابرة للمحيطات لنقل ملايين براميل الديزل الأوروبي إلى الولايات المتحدة مما أضاف إلى الزخم الصعودي، حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي.

ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط في لندن بنسبة 0.8%، لتغلق بذلك عند أعلى مستوى لها في 13 شهرا، حسب بيانات بلومبيرغ.

وبعد أن تجاوز خام برنت حاجز الـ 65 دولارا، عاد ظهر اليوم الخميس إلى حدود 64.60 +0.40% فيما سجل خام نايمكس/غرب تكساس 61.40 +0.43%.