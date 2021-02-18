مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة‎

أعلنت مصر، اليوم الخميس، إطلاق التشغيل الفعلي لبوابة ”مصر للاستكشاف والإنتاج“، وأول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لعام 2021، من خلال البوابة الرقمية.

وبحسب بيان، أعطى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، شارة بدء التشغيل الفعلي لبوابة ”مصر للاستكشاف والإنتاج“، كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر بمعايير عالمية، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير قطاع البترول وتحديثه.

كما أعلن ”الملا“ طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهم لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس“، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق البحر المتوسط وغربه.

وثمن وزير البترول المصري، مجهودات العاملين فى مشروع البوابة؛ لنجاحهم في إنجاز المشروع بعد مرور 12 شهرا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ”إيجبس 2020“.

وأشار إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها في مصر، وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة مهمة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، إذ تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف؛ ما سينتج عنه زيادة في عمليات البحث والاستكشاف وتسريعها، وبالتالى تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

ووقع خلال الفعاليات 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنها: إيني الإيطالية وأباتشى الأمريكية وفنترشال ديا الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية فى بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلي للبوابة، وهو ما يعد شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف في مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التي تزخر بها.

ومن جانبه أكد أوليفييه لو بوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية، أن البوابة ستطلق كل إمكانات قطاع البترول، وسيكون لها تأثير سريع على مجال البحث والاستكشاف، وأنها تعتبر معيارا أساسيا لصناعة البترول والغاز فى مصر، لتحسين الأداء وإعطاء أفضلية فى ظل منافسة عالمية قوية ولتحقيق أهداف الاستدامة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن شركة شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصري، وأن البوابة مثال قوي لهذه الشراكة الناجحة وهي نتاج منظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها مصر في الأنشطة والمجالات جميعها.