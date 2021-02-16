أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها في 13 شهرا

أغلقت أسعار النفط الثلاثاء قرب أعلى مستوياتها في 13 شهرا بدعم من موجة شديدة البرودة في جنوب الولايات المتحدة أغلقت آبارا ومصافي نفطية في تكساس.

وتتخذ الأسعار مسارا صعوديا منذ شهور مع تقييد منتجي الخام الإمدادات وتوزيع سريع للقاحات لكبح جائحة فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 1% لتسجل عند التسوية 60.05 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ أوائل يناير/ كانون الثاني 2020 .

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، لتبلغ عند التسوية 63.35 دولار للبرميل قرب ذروة 13 شهرا التي بلغتها في الجلسة السابقة.

وقدر محللون في ريستاد انريجي أن ما بين 500 ألف و1.2 مليون برميل من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيتوقف بسبب الموجة البادرة التي أغلقت أيضا بعضا من أكبر المصافي النفطية في الولايات المتحدة.

ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من إعلان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أنها شنت هجمات على السعودية، مما أثار مخاوف متعلقة بالإمدادات في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتنتظر السوق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، متأخرة يوما بسبب عطلة في الولايات المتحدة الاثنين.