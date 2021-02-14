الكشف عن اتفاق دولي لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الإسرائيلي

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، يوم الأحد، عن توقيع اتفاق دولي لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى غزة.

وقالت الصحيفة: ”تمكنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر، من التوصل إلى توقيع اتفاق، يوم الأحد، بشأن تركيب نظام إمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز من إسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”المفاوضات بشأن هذه المسألة، استمرت عدة سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تحسن كبير في اقتصاد الكهرباء المتداعي في قطاع غزة“.

ولفتت ”يديعوت أحرونوت“ إلى أن ”هذا الإجراء يحتاج موافقة القيادة السياسية في إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن ”الاتفاق الدولي لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، تم بالتنسيق الكامل معنا“.

وأضاف شتاينتس أن ”تدفق الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة سيقلل من تلوث الهواء في المنطقة، ويساعد السكان في غزة والمنطقة المحيطة، وجعلهم يتنفسون هواء أنظف وصحيا“.

من جانبه، قال العمادي إن ”هناك بالفعل اتفاقيتين، تتضمن الأولى مد خط أنابيب الغاز من إسرائيل إلى محطة الكهرباء في غزة.

أما الاتفاقية الثانية فقد جرت بين ”ديليك“ الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وسيتم بموجبها بيع الغاز الذي سينقل إلى محطة الكهرباء في غزة، إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا لـ“يديعوت أحرونوت“، فقد خصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين دولار لمد أنابيب الغاز من حدود قطاع غزة إلى محطة الكهرباء، فيما ستمول قطر مد خط أنابيب الغاز من الجانب الإسرائيلي إلى الحدود.