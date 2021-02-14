اقتصاد

الكشف عن اتفاق دولي لتزويد محطة كهر...
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الكشف عن اتفاق دولي لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الأحد، عن توقيع اتفاق دولي لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى غزة. وقالت الصحيفة: "تمكنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

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المصدر: يحيى مطالقة- إرم نيوز

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، يوم الأحد، عن توقيع اتفاق دولي لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى غزة.

وقالت الصحيفة: ”تمكنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر، من التوصل إلى توقيع اتفاق، يوم الأحد، بشأن تركيب نظام إمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز من إسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”المفاوضات بشأن هذه المسألة، استمرت عدة سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تحسن كبير في اقتصاد الكهرباء المتداعي في قطاع غزة“.

ولفتت ”يديعوت أحرونوت“ إلى أن ”هذا الإجراء يحتاج موافقة القيادة السياسية في إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن ”الاتفاق الدولي لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، تم بالتنسيق الكامل معنا“.

وأضاف شتاينتس أن ”تدفق الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة سيقلل من تلوث الهواء في المنطقة، ويساعد السكان في غزة والمنطقة المحيطة، وجعلهم يتنفسون هواء أنظف وصحيا“.

من جانبه، قال العمادي إن ”هناك بالفعل اتفاقيتين، تتضمن الأولى مد خط أنابيب الغاز من إسرائيل إلى محطة الكهرباء في غزة.

أما الاتفاقية الثانية فقد جرت بين ”ديليك“ الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وسيتم بموجبها بيع الغاز الذي سينقل إلى محطة الكهرباء في غزة، إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا لـ“يديعوت أحرونوت“، فقد خصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين دولار لمد أنابيب الغاز من حدود قطاع غزة إلى محطة الكهرباء، فيما ستمول قطر مد خط أنابيب الغاز من الجانب الإسرائيلي إلى الحدود.

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الكشف عن اتفاق دولي لتزويد محطة كهر...
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أوبك تخفض مجددا توقعات الطلب على النفط في 2021

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المصدر: رويترز

قالت أوبك، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقًا، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضافت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري أن الطلب سيرتفع 5.79 مليون برميل يوميًا هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يوميا، مخفضة بذلك توقعها 110 آلاف برميل يوميا عنه قبل شهر مضى.

دفع تراجع توقعات التعافي أوبك وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في 2021.

ساعدت هذه التخفيضات بالفعل في تعزيز أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوى في 13 شهرا هذا الأسبوع.

وتابعت المنظمة: ”في حين يُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على تعاف قوي في 2021، يتباطأ الطلب على النفط، لكن من المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من 2021“.

خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 خفضًا مطردًا من سبعة ملايين برميل يوميًا في يوليو تموز. لكن التوقع الأحدث أقوى مما ورد في تقرير داخلي للمنظمة اطلعت عليه رويترز هذا الشهر.

ورفعت المنظمة توقعها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 4.8 بالمئة من 4.4 بالمئة في وقت سابق، بالرغم من ”تحديات“ مثل سلالات فيروس كورونا ومدى فاعلية اللقاحات.

وقالت أوبك: ”إتاحة التطعيم عالميا تكتسب زخما، ومعدلات الانتشار تنحسر في بعض المناطق، وتحسينات العلاج وزيادة استخدام وسائل الفحص السريع جميعها عوامل تدعم تسريع النشاط الاقتصادي بعد الربع الأول“.

خفض منتجو أوبك+ الإمدادات خفضا قياسيا بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي لدعم السوق.

واتفقوا على ضخ 500 ألف برميل يوميا إضافية في يناير كانون الثاني بموجب خطة لتخفيف قيود الإنتاج تدريجيا. ويعاود معظم المنتجين كبح الإمداد هذا الشهر وفي مارس آذار.

وقال التقرير إن إنتاج أوبك من الخام ارتفع في يناير كانون الثاني 180 ألف برميل يوميا إلى 25.50 مليون برميل يوميًا“.

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