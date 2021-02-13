انخفاض قيمة واردات مصر البترولية 32.3% خلال 2020

أعلنت وزارة التجارة المصرية انخفاض قيمة الواردات على المنتجات البترولية بنسبة 32.3%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن المنتجات البترولية انخفضت من 9 ملايين و429 ألف دولار إلى 6 ملايين و383 ألف دولار، وهي نسبة كبيرة في هذه المرحلة، خاصة مع الأزمة التي يواجهها العالم من تفشي وباء ”كورونا“.

وأضافت أن قيمة المنتجات البترولية التي انخفضت أسعارها هي السولار حيث بلغ 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019، يليه بنزين 95 حيث بلغ 609 ملايين دولار مقابل 1487 مليون دولار عام 2019، يليه الغاز حيث بلغ 840 مليون دولار مقابل 1053 مليون دولار عام 2019.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية فيها، الجزائر، تليها المملكة العربية السعودية، والكويت واليونان، وتركيا.