اقتصاد

انخفاض قيمة واردات مصر البترولية 32...
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انخفاض قيمة واردات مصر البترولية 32.3% خلال 2020

أعلنت وزارة التجارة المصرية انخفاض قيمة الواردات على المنتجات البترولية بنسبة 32.3%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وقالت

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المصدر: روبي أحمد_إرم نيوز

أعلنت وزارة التجارة المصرية انخفاض قيمة الواردات على المنتجات البترولية بنسبة 32.3%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن المنتجات البترولية انخفضت من 9 ملايين و429 ألف دولار إلى 6 ملايين و383 ألف دولار، وهي نسبة كبيرة في هذه المرحلة، خاصة مع الأزمة التي يواجهها العالم من تفشي وباء ”كورونا“.

وأضافت أن قيمة المنتجات البترولية التي انخفضت أسعارها هي السولار حيث بلغ 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019، يليه بنزين 95 حيث بلغ 609 ملايين دولار مقابل 1487 مليون دولار عام 2019، يليه الغاز حيث بلغ 840 مليون دولار مقابل 1053 مليون دولار عام 2019.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية فيها، الجزائر، تليها المملكة العربية السعودية، والكويت واليونان، وتركيا.

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انخفاض قيمة واردات مصر البترولية 32...
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الفجيرة: حريق معمل الزيوت بعيد عن المنطقة البترولية

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المصدر: فريق التحرير

نفى المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الفجيرة في دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، أن يكون الحريق الذي شب بمعمل للزيوت في منطقة ثوبان التابعة للإمارة حدث داخل المنطقة البترولية.

وقال المكتب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، إن الأخبار المتداولة عبر بعض المنابر الإعلامية غير صحيحة، ولا تستند إلى مصادر رسمية، موضحًا أن“الحريق تمت السيطرة عليه خلال فترة زمنية قصيرة مع بعض الأضرار المادية البسيطة، وعاد المعمل للعمل بالطريقة المعتادة“.

ونقلت الوكالة عن مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ”فوز“، الكابتن سالم الأفخم، قوله إن ”الحريق الذي اندلع، أمس، في خزان زيت تابع لإحدى شركات معالجة وتكرير مخلفات الزيوت في منطقة ثوبان بالفجيرة لا يتبع منطقة الفجيرة للصناعات البترولية“.

وأضاف الأفخم أن الحادث“عرضي، وسيطرت عليه فرق الدفاع المدني بالفجيرة، ورأس الخيمة، مباشرة دون حدوث أي إصابات بشرية“.

وأكد أن ”حركة العمل في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) تسير وفق المعتاد، ولا توجد أي علاقة بين شركة معالجة وتكرير مخلفات الزيوت والمنطقة البترولية“.

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