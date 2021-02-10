الفجيرة: حريق معمل الزيوت بعيد عن المنطقة البترولية

نفى المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الفجيرة في دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، أن يكون الحريق الذي شب بمعمل للزيوت في منطقة ثوبان التابعة للإمارة حدث داخل المنطقة البترولية.

وقال المكتب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، إن الأخبار المتداولة عبر بعض المنابر الإعلامية غير صحيحة، ولا تستند إلى مصادر رسمية، موضحًا أن“الحريق تمت السيطرة عليه خلال فترة زمنية قصيرة مع بعض الأضرار المادية البسيطة، وعاد المعمل للعمل بالطريقة المعتادة“.

ونقلت الوكالة عن مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ”فوز“، الكابتن سالم الأفخم، قوله إن ”الحريق الذي اندلع، أمس، في خزان زيت تابع لإحدى شركات معالجة وتكرير مخلفات الزيوت في منطقة ثوبان بالفجيرة لا يتبع منطقة الفجيرة للصناعات البترولية“.

وأضاف الأفخم أن الحادث“عرضي، وسيطرت عليه فرق الدفاع المدني بالفجيرة، ورأس الخيمة، مباشرة دون حدوث أي إصابات بشرية“.

وأكد أن ”حركة العمل في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) تسير وفق المعتاد، ولا توجد أي علاقة بين شركة معالجة وتكرير مخلفات الزيوت والمنطقة البترولية“.