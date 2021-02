هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

نشرت عملاق صناعة الهواتف الصينية ”شاومي“ إعلانا تشويقيا على حسابها على منصة تويتر، أكدت من خلاله خططها لإطلاق سلسلة ”Redmi Note 10“ في حدث رسمي يعقد في شهر آذار/مارس المقبل.

وتستعد الشركة لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة ”Redmi Note“ في بداية شهر مارس المقبل، وهو ما أكد عليه الإعلان التشويقي الذي نشر على ”تويتر“ اليوم.

