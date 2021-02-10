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اقتصاد

هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية
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هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين. وهبطت مخزونات

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المصدر: رويترز

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 6.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى 469 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 985 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 658 ألف برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 152 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين- وفق إدارة معلومات الطاقة- 4.3 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 161.1 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض 790 ألف برميل.

وأوضح أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 216 ألف برميل يوميا.

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هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية
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شاومي تطرح رسميا سلسلة "Redmi Note 10" مارس المقبل‎

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المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

نشرت عملاق صناعة الهواتف الصينية ”شاومي“ إعلانا تشويقيا على حسابها على منصة تويتر، أكدت من خلاله خططها لإطلاق سلسلة ”Redmi Note 10“ في حدث رسمي يعقد في شهر آذار/مارس المقبل.

وتستعد الشركة لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة ”Redmi Note“ في بداية شهر مارس المقبل، وهو ما أكد عليه الإعلان التشويقي الذي نشر على ”تويتر“ اليوم.

ولم تقدم شاومي الكثير من التفاصيل حول سلسلة  ”Redmi Note 10″، إلا أن الإعلان التشويقي أكد أن الإصدارات الجديدة تأتي بترقية كبيرة في المواصفات.

وكانت التسريبات السابقة أكدت أن السلسلة ستعمل بواسطة معالج  Snapdragon 750G.

كما تدعم الهواتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميغابيكسل بالكاميرا الرئيسية.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Redmi Note 10 ببطارية 4820 مللى أمبير، كما تشير التسريبات إلى أن إصدار Pro سيأتي بميزة الاتصال بشبكات G5.

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