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اقتصاد

قطر للبترول توقع عقدا لتوسعة ضخمة ل...
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قطر للبترول توقع عقدا لتوسعة ضخمة للغاز الطبيعي المسال

وقعت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، اليوم الاثنين، عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال، والتي سترفع إنتاج البلاد من الغاز

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المصدر: رويترز

وقعت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، اليوم الاثنين، عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال، والتي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026.

جرى توقيع العقد، الذي يغطي أعمالا هندسية رئيسية على البر والمشتريات والتشييد، مع مشروع مشترك بين شيودا وتكنيب معروف باسم شرق حقل الشمال.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي عن بعد: إن الإنتاج من تلك المرحلة سيبدأ بحلول الربع الرابع من 2025، وسيصل إلى الطاقة الكاملة بحلول أواخر 2026 أو أوائل 2027.

وأضاف الكعبي أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 28.7 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات في القطاع في السنوات الأخيرة، وأكبر طاقة غاز طبيعي مسال بنيت على الإطلاق.

وقال الكعبي، وهو أيضا وزير الطاقة في قطر: إنه بالرغم من استعداد قطر للبترول لتطوير حقل الشمال بمفردها، فإن عملية العطاءات لشركات النفط العالمية لتولي حصة تصل إلى 30 بالمئة في المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال إنه يتوقع اتخاذ قرار لإتمام شراكات مع شركات نفط عالمية لتوسعة الحقل بحلول نهاية العام.

ومن الشركاء منذ فترة طويلة في محطات الغاز الطبيعي المسال القطرية، إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال وكونوكوفيليبس.

وسترفع المرحلة الثانية، والمعروفة بمشروع جنوب حقل الشمال، إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027، من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي.

وقال الكعبي إن قطر للبترول تعمل حاليا على تقييم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات أعلى من 126 مليون طن سنويا.

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قطر للبترول توقع عقدا لتوسعة ضخمة ل...
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البرلمان الليبي يدعو أعضاءه لجلسة تبحث ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة‎

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المصدر: محمود قاروم -إرم نيوز

دعا البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح أعضاء البرلمان لجلسة في 15 فبراير / شباط الجاري؛ لبحث ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة.

وحسب صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على ”فيسبوك“، فإن الجلسة تشاورية، وستعقد في مقر مجلس النواب بمدينة ”دار السلام“ طبرق يوم الإثنين القادم، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها، لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

وكان عقيلة صالح بحث، في وقت سابق اليوم الإثنين، مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وأكد صالح، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المبعوث الأممي، أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

من جانبه، أكد كوبيش أنه سيقوم بزيارة رسمية لرئيس مجلس النواب بمقر إقامته في مدينة القبة.

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