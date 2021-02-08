للمرة الأولى منذ عام.. سعر برميل برنت يتجاوز 60 دولارا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تجاوز سعر خام برنت يوم الاثنين، 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد فيه تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا (كوفيد- 19).

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1,26% ليسجل 60,19 دولار في وقت انتعشت فيه الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأمربكيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد.

ويسجّل الخام ارتفاعا منذ أسابيع في وقت يضغط فيه بايدن لتمرير حزمته لإنقاذ الاقتصاد البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، والتي تشمل مبالغ نقدية كبيرة ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقال الخبير الإستراتيجي لدى ”أكسي“ ستيفن أنيس: ”يتجاهل تجار النفط القدرة الاستيعابية المتبقية في حاويات التخزين ويواصلون تبني موقف متفائل حيال الحديث الأمريكي عن إعادة فتح (الاقتصاد) في وقت يفترض أن تواصل فيه بروتوكولات التطعيم تثبيت المنحنى بينما تعطي خطة التحفيز الضخمة الداعمة لإعادة فتح الاقتصاد في عطلة الربيع جرعة تفاؤل لسوق النفط“.