ليتاسكو الروسية تمول رفع طاقة حقل الناصرية العراقي إلى 200 ألف برميل يوميًا

قالت شركة نفط ذي قار العراقية في بيان، اليوم الأربعاء، إن ليتاسكو الروسية لتجارة النفط ستمول مشروع حقل الناصرية العراقي لزيادة طاقته الإنتاجية من 100 ألف برميل يوميًا إلى 200 ألف برميل يوميًا.

ويشمل الاتفاق الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بناء منشأة لإنتاج النفط طاقتها 100 ألف برميل يوميًا، وخط أنابيب بطول 42 كيلومترًا، وينفذه مشروع مشترك بين شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط وبروجيتي أوروبا أند جلوبال الإيطالية.

وأفاد بيان شركة ذي قار التي تديرها الدولة أن المشروع سيستغرق 28 شهرًا.