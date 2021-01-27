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اقتصاد

العراق يوقع اتفاقا مع "توتال" بشأن...
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العراق يوقع اتفاقا مع "توتال" بشأن "مشاريع كبيرة"‎

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء: إنها وقعت مذكرة تفاهم مع توتال لتنفيذ "مشاريع كبيرة واعدة" في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة

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المصدر: رويترز

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء: إنها وقعت مذكرة تفاهم مع توتال لتنفيذ ”مشاريع كبيرة واعدة“ في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.

وأضافت الوزارة في بيان؛ ”أن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان“.

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