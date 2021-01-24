مؤسسة النفط الليبية: شركة الواحة استأنفت الإنتاج بعد إصلاح خط الشحن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة في ليبيا، اليوم الأحد، أن شركة الواحة للنفط استأنفت الإنتاج بعد إصلاح خط الشحن الذي يربط الحقل الذي تشغله بمرفأ السدرة للتصدير.

وقالت الشركة في بيان على فيسبوك إن“شركة الواحة للنفط انتهت من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيس للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة والذي استمر، منذ يوم 17 يناير 2021، ولمدة 5 أيام متتالية، وفي ظروف صعبة للغاية“.

وكانت المؤسسة قالت، في 16 كانون الثاني/ يناير، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام تراجع بواقع 200 ألف برميل يوميًا بسبب توقف الإنتاج اللازم لعمليات الصيانة في وصلات ”متهالكة“ من الخط كانت تسرب النفط.‎