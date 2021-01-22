إيران.. وزير النفط يزعم زيادة صادرات المنتجات البترولية لمستوى قياسي

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، إن إيران حققت مستوى قياسيًا مرتفعًا لصادرات المنتجات البترولية، على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو: ”لحقا بمزبلة التاريخ، لكننا هنا على قيد الحياة، ونعمل بأمل أكبر لبناء البلد“.

وأردف: ”العدو وترامب أردوا أن نفنى ونموت، وأن تصل صادراتنا إلى الصفر… حققنا أعلى رقم قياسي للصادرات في تاريخ صناعة النفط، خلال فترة الحظر“.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وفرض عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.

وبحسب التقديرات، تصدر إيران ما يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط، مقارنة مع ذروة عند 2.8 مليون برميل يوميا في 2018.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم للاتفاق النووي، والذي بموجبه تقيد برنامجها النووي مقابل إعفاء من عقوبات اقتصادية، فإن الولايات المتحدة ستحذو حذوها.

لكن اثنين من أبرز مرشحي بايدن لتولي ملف الأمن القومي قالا يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على مبعدة من اتخاذ قرار بمعاودة الانضمام إلى الاتفاق.

ورفعت إيران كثيرا صادرات المنتجات البترولية في السنوات القليلة الماضية على الرغم من أن المنتجات النفطية، مثل الخام، تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وبخلاف النفط الخام، حيث شركات التكرير هي المشتري النهائي، فإن بقية المنتجات تستطيع الوصول إلى آلاف المشترين المحتملين من القطاعين الصناعي أو السكني، مما يجعل من الصعب اقتفاء أثرها.