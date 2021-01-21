رئيس مؤسسة النفط: ليبيا بحاجة للاستقرار والميزانية لصيانة إنتاج الخام

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، خلال مناسبة للقطاع، أن صيانة التعافي الكبير لإنتاج الخام الذي شهدته ليبيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إنما يتوقف على الاستقرار والميزانية.

وقال مصطفى صنع الله لمنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي: ”آمل أن نستطيع صيانة (الإنتاج)، لكن هذا يتوقف على عدم حدوث حصار جديد، والميزانية“.

وأضاف صنع الله، أنه حتى مع تعافي الإنتاج الليبي ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، فإن الأسعار ”ما زالت جيدة وتتحسن“، مضيفا أن تخفيضات إنتاج أوبك+ تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق.

وارتفع إنتاج ليبيا النفطي ارتفاعا قويا منذ الرفع التدريجي، في سبتمبر أيلول، لحصار ضربته لثمانية أشهر قوات من شرق البلاد، وذلك بعد تهاويه إلى 100 ألف برميل يوميا.

وفي 16 يناير كانون الثاني، قالت مؤسسة النفط إن الإنتاج انخفض 200 ألف برميل يوميا؛ بسبب إغلاق خط أنابيب رئيسي لإجراء أعمال صيانة.

وقال صنع الله: ”يعطيكم هذا مؤشرا على الوضع السيئ للبنية التحتية في ليبيا، خط الأنابيب هذا عمره أكثر من 60 عاما“.

وأضاف: ”مؤسسة النفط تجري مناقشات مع شركائها بشأن أوجه المساعدة التي يمكن تقديمها للمؤسسة على صعيد تمويل المشاريع، إذا عجزت الحكومة الليبية عن توفير ميزانية ملائمة.. شركاؤنا حريصون على المساعدة في هذا الصدد“.