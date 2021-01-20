شركتان إماراتية وإسرائيلية توقعان اتفاقا في مجال الطاقة الشمسية

المصدر: أ ف ب

وقعت شركتان إماراتية وإسرائيلية، أول اتفاق بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء، في حين تدفع إسرائيل قدما باتجاه مشاريع من شأنها أن ترفعها إلى مصاف الدول الرائدة عالميا في هذا القطاع.

ويندرج الاتفاق في إطار جملة روابط تجارية من المقرر إقامتها بين الإمارات وإسرائيل بعدما وقعت الدولتان في أيلول/سبتمبر اتفاق سلام برعاية أمريكا.

والأربعاء تم توقيع الاتفاق في مجال الطاقة الشمسية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر“، و“اي.دي.اف رينيوابلز“ الإسرائيلية، وهي شركة تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية العملاقة ”او.دي.اف“.

ورحّب المدير التنفيذي لشركة ”مصدر“الإماراتية محمد جميل الرمحي، بـ“حقبة جديدة من التعاون“ في مجال الطاقة النظيفة بين البلدين.

من جانبه، كتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينز، في تغريدة على تويتر: ”هذه أولى ثمار اتفاقات أبراهام في قطاع الطاقة“.