النفط يتجاوز 56 دولارا بفضل آمال التحفيز الأمريكي قبيل تنصيب بايدن

وحثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء، على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وقال محللون، إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.

وبحلول الساعة الـ 10:04 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت 42 سنتا أو 0.8% إلى 56.32 دولار للبرميل بعدما زاد 2.1% أمس الثلاثاء. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 1% إلى 53.49 دولار للبرميل.

ويجري تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وسجل خام برنت هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهرا، إذ بلغ 57.42 دولار للبرميل مدعوما من تعهد السعودية بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في (أوبك+) على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير/ شباط.

وحظي النفط بمزيد من الدعم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

ويتوقع محللون أن تنخفض المخزونات 300 ألف برميل.

ومن المنتظر أن يعلن معهد البترول الأمريكي، اليوم الأربعاء، أول تقرير من تقريرين أسبوعيين للإمدادات. غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف بشأن الطلب في المدى القريب مع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.