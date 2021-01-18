رغم خفض المعروض.. ارتفاع إصابات "كورونا" يكبح موجة صعود النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، منهية موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بفعل تخفيضات الإنتاج وطلب صيني قوي، في ظل تساؤلات بخصوص اتجاه السوق وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 30 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 54.79 دولار للبرميل، بعد نزوله 2.3 % يوم الجمعة. وتراجع الخام الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 % ليسجل 52.15 دولار، بعد أن هبط 2.3 % في الجلسة السابقة.

وصعد خاما القياس في الأسابيع الأخيرة، مدعومين بالشروع في التطعيم ضد كورونا وخفض مفاجئ في إنتاج الخام من السعودية، أكبر مصدر له في العالم. لكن تنامي الإصابات الجديدة في أنحاء العالم يثير شكوكا حيال مدى تماسك الطلب.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا إن ”مؤشرات القوة النسبية لكلا العقدين بلغت نطاق المغالاة في الشراء، ما ينبئ بتصحيح في الطريق“.