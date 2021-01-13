مقتدى الصدر: حكومة العراق مطالبة بإيجاد بديل للغاز الإيراني

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بالاستغناء عن الغاز الإيراني، وتوفير بدائل أخرى.

وقال الصدر في جملة توصيات قدمها للحكومة العراقية، إنه ”يجب على الحكومة إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية، ولا سيما بعد أن امتنعت الجارة إیران عن تصديرها لنا“.

وأضاف الصدر ”يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الإسراع بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة، وعليه أن يكثف من جهوده، وعلى الجميع الرضوخ، كما نطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها منهم“.

وتشير بيانات شركة ”بريتش بتروليوم“ البريطانية إلى أن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولار لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بنحو 6.49 دولار تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال.

ورغم نجاح العراق في تطوير حقوله النفطية بعد عقد من بدء تنفيذ عقود جولات التراخيص مع الشركات العالمية، فإن قضية استثمار الغاز الذي يحرق في الحقول العراقية مثلت مشكلة حقيقية للدولة.

ويقول تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا، نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الذي يصل إلى 1.55 مليار قدم مكعب يوميا، أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة من إيران.