مصادر: أرامكو السعودية تخفض إمدادات الخام لبعض شركات التكرير الآسيوية

قالت عدد من المصادر التجارية المطلعة التجارية، اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية خفضت إمدادات الخام تحميل فبراير/ شباط إلى ما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين، فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن ثلاثة آخرين.

يأتي هذا بعدما تعهدت السعودية بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، بموجب اتفاق مجموعة ”أوبك+“ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا.

وستُبقي معظم دول ”أوبك+“ الإنتاج عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت المصادر إنه جرى خفض الإمدادات 10% لشركتي تكرير في شمال آسيا فيما جرى تقليص الإمدادات لشركة تكرير هندية بنحو 20%.

وفي العام الماضي خفضت شركة الطاقة الحكومية العملاقة شحنات الخام بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب لمشترين آسيويين بعقود محددة المدة امتثالا لاتفاق ”أوبك+“.