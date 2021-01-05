ليبيا.. حرس المنشآت يوقف تصدير النفط من ميناء "الحريقة" في طبرق

أغلقت سرية من جهاز حرس المنشآت النفطية اليوم الثلاثاء، ميناء الحريقة في مدينة طبرق شرق ليبيا، معلنين إيقاف تصدير النفط احتجاجا على عدم صرف رواتبهم؛ في ضربة جديدة للقطاع النفطي الليبي.

وتلا ممثل للجهاز بيانا باسم ”سرية الحريقة طبرق“، وبالأصالة عن الجهاز في كافة مناطق المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية، قال فيه: ”نعلن لكل الجهات المسؤولة في الدولة إيقاف تصدير النفط عبر مصفاة الحريقة طبرق، حتى تنفيذ مطالبنا المتمثلة بصرف مرتباتنا، التي تم إيقافها منذُ شهر أيلول/سبتمبر 2019“.

وأشار إلى أن أوضاع منتسبي الجهاز ”باتت صعبة“، مبينا أنهم طالبوا بحل مشكلتهم مرارا وتكرارا، دون اللجوء إلى أي إجراءات تصعيدية، ولكن دون جدوى، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار وقف تصدير النفط، حتى تنفيذ مطلبهم القانوني.

وقالت مصادر في الجهاز لـ“إرم نيوز“، إن كوادر حرس المنشآت في موانئ نفطية أخرى سينضمون إلى زملائهم في طبرق في حال لم تحل مشكلة المرتبات.

يشار إلى أن مرتبات الجهاز من المفترض أن تصرف من قبل إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، خاصة بعد توحيد الجهاز قبل أكثر من شهر، وفقا لمقررات لجنة ”5+5“ العسكرية.