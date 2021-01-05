أمريكا تمدد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران

مددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال استيراد الطاقة الكهربائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بسبب الأزمة التي يعاني منها حاليًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لـ“إرم نيوز“ إن ”العراق حصل على إعفاء جديد من العقوبات المفروضة على إيران في مجال استيراد الطاقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية“.

وبين موسى: أن ”العراق يعاني حاليًا من أزمة في توفير الطاقة الكهربائية، بسبب قطع الغاز الإيراني عن محطات توليد الكهرباء في المدن العراقية، التي وعدت طهران بإعادة ضخ الغاز خلال الأيام المقبلة“.

وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة، لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفك الإدارة الأمريكية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر، ريثما يعثر على موردين آخرين.

وعندما تولت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السلطة في أيار/ مايو الماضي، منحت الولايات المتحدة، التي تخوض في العراق نزاعًا على النفوذ مع إيران، بغداد، تمديدًا للإعفاء لمدة 4 أشهر دفعة واحدة.

واعتبرت تلك الخطوة يومها، بمثابة دعم أمريكي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنها موالية للولايات المتحدة أكثر من سابقتها.

وكان الكاظمي الذي زار واشنطن في آب/ أغسطس الفائت، وقّع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات الطاقة الأمريكية، لكنّ حكومته تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ العراق الحديث.