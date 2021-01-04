وزير النفط الكويتي يعلن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين شمال البلاد

أعلن وزير النفط الكويتي محمد الفارس اليوم الإثنين، عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“.

ونقلت الوكالة عن الفارس، أن أحد الاكتشافين جرى في ”حقل حومه النفطي الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت بقدرة إنتاجیة 1452 برمیلا من النفط الخفیف في الیوم“، وأضافت أن ”الاكتشاف الثاني جرى في حقل القشعانیة في شمال الكویت، حيث اكتشف نفط خفیف بكمیات تجاریة تبلغ 1819 برمیلا في الیوم، وغاز مصاحب يبلغ 2.78 ملیون قدم مكعبة في الیوم“.

وأكد الوزير، أن ”الاكتشافين الجديدين يضيفان أهمية إستراتيجية للجزء الشمالي من البلاد إذ لم يتم استكشاف المنطقة من قبل“.

وفي سياق متصل، أكد الفارس أنه ”جرى اكتشاف نفط تقلیدي أیضا في شمال حقل برقان الكبیر، بمعدل إنتاج یومي تجاوز ألفي برمیل، وذلك بعد حفر عدة آبار في 2020 لتحديد امتداد الحقل“.