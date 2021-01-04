وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع الطلب على الخام في النصف الثاني من 2021

قال وزیر النفط الكويتي محمد الفارس، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدریجیا لا سيما خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم.

وأضاف الفارس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين ”وهو الأمر الذي یفتح آفاقا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي یمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولیة“.

جاءت هذه التصريحات قبيل مشاركة الوزير الكويتي في اجتماع مجموعة أوبك+ المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وقال الفارس ”الكویت تؤید القرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار أسواق النفط خاصة في ظل التداعیات السلبیة بسبب جائحة كورونا“.