إيران تخفض إمدادات الغاز للعراق بسبب متأخرات تزيد على 6 مليارات دولار

أعلنت شركة الغاز الوطنية في إيران، يوم الإثنين، أنها خفضت الإمدادات إلى العراق؛ بسبب متأخرات تجاوزت ستة مليارات دولار، بعد أن قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرضت بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص خطير في الكهرباء.

وقالت الشركة في بيان، إن وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على خمسة مليارات دولار، هي قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، منها ثلاثة مليارات دولار لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها في… المصرف العراقي للتجارة، فضلا عن ديون مستحقة بما يزيد على ملياري دولار.

ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول؛ بسبب العقوبات الأمريكية.

وجاء في البيان الذي نشره موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، أنه ”بالإضافة إلى ذلك، يدين الجانب العراقي بما يزيد على مليار دولار لشركة الغاز الوطنية الإيرانية؛ عن مخالفات تعاقدية بموجب الاتفاق“.

وقد يؤدي نقص الكهرباء الـذي يخشاه العراق إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال مسؤول عراقي، أمس الأحد، إنه من المقرر أن يزور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان بغداد، غدا الثلاثاء؛ لمناقشة الفواتير غير المسددة مع نظيره العراقي.

ومددت واشنطن مرارا إعفاء من العقوبات لمدة 90 أو 120 يوما؛ للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، لكنها في نوفمبر المنصرم منحت تمديدا مدته 45 يوما فقط.