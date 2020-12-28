النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

قلص النفط خسائره اليوم الاثنين بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا، وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وفي الساعة الـ 0700 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5% لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4% إلى 48.04 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: ”مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره اليوم، وإن كان كلٌّ من برنت وغرب تكساس ما زالا على انخفاض متواضع“.

ولاقت خطوة الرئيس الأمريكي ترحيبا؛ لأنها تعيد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين وتَحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية.