النفط يصعد لتراجع المخزونات الأمريكية وآمال اتفاق مرتبط بالبريكست

واصل النفط تحقيق مكاسب اليوم الخميس في ظل تداول بسيط بسبب عطلات، فيما أثار تراجع المخزونات الأمريكية آمالا في انتعاش الطلب، في حين دعمت إشارات إلى اتفاق وشيك مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبحلول الساعة الـ 0745 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 51.37 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 48.22 دولار.

وارتفعت عقود الخامين أكثر من 2% أمس الأربعاء.

وقال المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا: ”تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والوقود وأيضا المؤشرات على اتفاق محتمل مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي كانت أنباء طيبة“.

وأضاف ”لكن المخاوف المستمرة إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا حدت من المكاسب“، مشيرا إلى أن أسواق النفط هادئة؛ لأن المستثمرين يعيشون في أجواء عطلات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء: إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر إلى 499.5 مليون برميل.

كما ذكرت أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر مما كان متوقعا.

وتلقت أسعار النفط دعما -أيضا- من أنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام اتفاق تجاري اليوم الخميس وتجنب نهاية فوضوية لانفصالهما.

لكن ما زال بعض المستثمرين قلقين بشأن تعافي الطلب على النفط، إذ تحذر السلطات الأمريكية السكان من السفر في عطلة عيد الميلاد في ظل الضغوط التي تواجهها المستشفيات جراء الزيادة في الآونة الأخيرة في وتيرة إصابات فيروس كورونا.