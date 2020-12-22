"نفط الكويت": كورونا تسبب في تأخير مشروع الحفر البحري

قال مسؤول نفطي كويتي، اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا تسببت بتأخير البدء في تنفيذ مشروع الحفر البحري لاكتشاف النفط في المياه الإقليمية والتجارية الكويتية الذي كان من المقرر أن يبدأ في يوليو/تموز الماضي وتقوم به شركة هاليبروتون.

وأضاف محمد العجمي مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت خلال حلقة نقاشية عن بعد نظمتها وزارة النفط الكويتية ”اللي أعرفه حاليا إن المشروع تأخر ستة أشهر قابلة للزيادة إلى أي مدى تزيد ممكن تصير ستة أشهر سبعة ثمانية تسعة، الله أعلم. ليس عندي تاريخ اليوم لبدء العمل“.

وأردف: ”لا ألقي باللوم على المقاول شركة هاليبرتون، خيار الإلغاء ليس مطروحا، الخيار الموجود هو التأجيل والتأخير في التنفيذ بسبب الجائحة“.

ولم يكشف العجمي عن الكلفة المالية لهذا التأخير واكتفى بالقول ”لكل حادث حديث“.

ويتضمن المشروع حفر ست آبار بحرية لاستكشاف النفط والغاز.

وفي يوليو/تموز 2019، وقعت شركة نفط الكویت عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقیب داخل المنطقة البحریة بالمیاه الإقلیمیة الكویتیة مع شركة ھالیبرتون العالمیة بقیمة 181 ملیون دینار (595 مليون دولار).