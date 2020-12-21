"كونسورتيوم" إيطالي تايلاندي يحصل على عقد استكشاف نفطي في أبوظبي

قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، إنها وقعت عقدا لاستكشاف نفط وغاز بالمنطقة البحرية رقم 3 مع تحالف تقوده شركتا ”إيني“ الإيطالية و(بي تي تي إي بي) PTTEP التايلاندية.

من جانبها، قالت شركة الطاقة الإيطالية ”إيني“، إنها ستوسع نطاق وجودها في الإمارات، بالحصول على حصة أغلبية تصل إلى 70% في المنطقة البحرية 3 وتشغيلها.

وستمتلك شركة ”بي.تي.تي.إي.بي“ التايلاندية الحصة المتبقية البالغة 30% ضمن كونسورتيوم، وتقوده ”إيني“، التي ستتولى إدارة مرحلة استكشاف الامتياز أيضا.

وتغطي ”المنطقة البحرية رقم 3“ مساحة بحرية تبلغ 11,660 كيلو متر مربع، في شمال غربي مدينة أبوظبي.

وأشار بيان (أدنوك)، إلى أن شركتي ”إيني“ و“ بي تي تي إي بي“ ستستثمران ما يصل إلى 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم في المنطقة البحرية رقم 3.

وذكر البيان، أنه ”في حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل ”إيني“ و“بي تي تي إي بي“ على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة الإنتاج، التي تبلغ مدتها 35 عاما من بدء الاستكشاف“.

وقالت أدنوك، إن ”بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، تشير إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة“.

ويدخل امتياز المنطقة البحرية رقم 3 ضمن الجولة الثانية من المزايدات التي بدأت أبوظبي طرحها في 2019، ضمن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الإمارة.

وكان تحالف ”إيني“ و“بي تي تي إي بي“ فاز في يناير 2019 بامتياز منطقتين بحريتين، هما المنطقة البحرية رقم 1 والمنطقة البحرية رقم 2 شمال غربي أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من المزايدات التنافسية.