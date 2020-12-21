العراق يبدأ تصدير الوقود إلى لبنان في 2021

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقا للأسعار العالمية.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في بغداد اليوم الاثنين.

ونقلت الوزارة عن عبد الجبار قوله، إن كميات الوقود ستكون ”محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقا“، وستغطي جزءا من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء.

وقال غجر إنه تم الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.